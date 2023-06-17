За попередньою інформацією відключилася автоматика на підстанції "Севастополь".

В окупованому Севастополі увечері вимикалося електропостачання, відключалася автоматика підстанції "Севастополь". Як повідомили місцеві телеграм-канали, світло пропало в половині міста. Одночасно світло відключили в Алушті.

Глава анексованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, світло зникло після того, як відключилася автоматика на підстанції "Севастополь". Близько 22:55 за місцевим часом заступник голови Севастополя Євген Горлов повідомив, що в усі райони міста повернулося світло.

Пізніше стало відомо, що було відключено 80% споживачів Севастополя, а саме центр міста, очеретяну бухту, проспект Острякова, Корабельну сторону, частину Козачої бухти.

Видання "РБК-Україна" стверджує, що в Севастополі та Алушті, за словами місцевих жителів, світло зникло після атаки безпілотника.

Інциденти в Севастополі - деталі

29 травня в Севастополі було неспокійно, там прогримів гучний вибух. Повідомлялося, що вибух був потужним, його чули у всіх районах міста, "бавовна" стався о 19:11.

31 травня в окупованому Росією Криму в Севастополі пролунала стрілянина: в районі Стрілецької бухти після 11:40 31 травня почалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї.

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