Місцеві гауляйтери не поспішають вихвалятися роботою ППО.

У тимчасово окупованому Криму знову "тривожно". Прогримів гучний вибух у Севастополі.

За інформацією місцевих пабліків, вибух був потужним, його чули у всіх районах міста. "Бавовна" сталася о 19:11. Наразі гауляйтери вибух ніяк не коментують, хоч зазвичай дуже оперативно хваляться роботою ППО.

Крим готується до поверення додому

Розмови про наближення деокупації півострова точаться вже не перший місяць. За словами президента Володимира Зеленського, звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що події в Криму під час звільнення від російських окупантів будуть відбуватися аналогічно з тими, що й на інших окупованих територіях: проросійський контингенту одразу ж виїде.

Оновлено о 19:40. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв уже заявив, що вибухи пов'язані з навчальними стрільбами.

"На Північному молу, на Південному та в бухті Козача флот проводить тренування розрахунків ППДО із практичними стрільбами", - заявив він.

В ОК "Південь" заявили, що громадянам Російської Федерації, які звикли жити та відпочивати в тимчасово окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

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