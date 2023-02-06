Бажаючих приєднатися до формування назвали "потенційними кандидатами".

Після відкриття набору в "Гвардію наступу" тисячі потенційних кандидатів висловили бажання вступити до лав формування. Однак вакантні місця ще є.

Такою інформацією поділився заступник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов на особистій сторінці на Facebook. Він повідомив: "Ідея проекту в тому, що кожен бажаючий може вибрати собі військовий підрозділ за духом, записатися, пройти обов'язкову багатомісячну бойову підготовку з подальшим бойовим злагодженням нових підрозділів. Тобто не на умовах загальної мобілізації, куди розподілять, а за власною ініціативою в підрозділ, що відповідає вашим цінностям та ідеології. У перший день проекту в МВС звернулися тисячі потенційних кандидатів, але набір все ще триває".

Список підрозділів в рамках "Гвардії наступу", опублікований Смірновим

"Сталевий кордон" (бригада Державної прикордонної служби України)

"Червона калина" (до бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях у Донецькій та Луганській областях, обороняли Київ).

"Лють" (бригада Національної поліції України).

"Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині).

"Спартан" (потужна штурмова бригада, обороняла Харків).

"Кара-Даг" (кара за Крим, братиме участь у звільненні АРК).

"Ураган" (бригада утилізації російських військових).

"Азов" (легендарний підрозділ, один з основних центрів оборони Маріуполя).

"Гвардія наступу": основна інформація

Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував створення формування наступними словами: "Гвардія наступу" — це професійні штурмові бригади МВС. Команди бійців-патріотів, які прагнуть винищити ворога і звільнити окуповані землі України".

Відео дня

Приєднатися до гвардії можна онлайн на storm.mvs.gov.ua або ж в певних ЦПАП. Є також гаряча лінія для консультацій 0800100020.

Бійці підрозділу виконуватимуть завдання на передовій та братимуть участь у деокупації тимчасово захоплених українських територій.

Як заявив Смірнов, штурмовики в рамках проекту отримають низку соціальних гарантій — стабільну і конкурентну ЗП, можливість отримати житло, лікування в держустановах, навчання та інші суттєві переваги.

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