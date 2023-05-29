Окрім того, фіксується рух російських вантажівок з розбитою російською технікою і вбитими окупантами.

На околицях тимчасового окупованого Мелітополя російські загарбники викопали великі траншеї та вирубують ліс. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, на околицях Мелітополя, за лісопарком та тублікарнею, російські загарбники викопали траншеї. "Настільки великі, що поміститься і ворожа техніка, і ворожі братські могили", - наголосив Федоров.

Крім того, загарбники на території Богатирського лісництва ховають техніку та живу силу. "А заразом активно знищують ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів", - додав мер.

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Водночас, останніми днями мелітопольці спостерігають як по об'їзній дорозі в сторону Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені стовбурами дерев.

"Але й у зворотній бік порожніми не їдуть - везуть вщент розбиту військову техніку і своїх 200-их", - наголосив Федоров.

Війна в Україні - ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Запорізькій області біля одного з сіл російські окупанти висипали в яму чотири вантажівки трупів своїх військових.

Раніше на окупованій території Запорізької області українські розвідники знищили щонайменше дві бази російських окупантів. Вибухи пролунали в тимчасово окупованих Пологах та Василівці.

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