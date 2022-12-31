Сьогодні російська армія вкотре завдала ракетних ударів по Україні. Сили оборони збили 12 з понад 20 запущених крилатих ракет.

У Посольстві Японії в Україні висловили обурення з приводу ракетної атаки Росії по Україні, що призвело до загибелі та поранення людей, зокрема японського журналіста, йдеться у повідомленні дипломатичного представництва у Тwitter.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні у переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у повідомленні.

Масований удар по Україні 31 грудня - наслідки для Києва

Сьогодні, 31 грудня, російська армія завдала ракетних ударів по Україні. Сили оборони збили 12 з понад 20 запущених крилатих ракет.

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Ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Зокрема, у столиці уламки ракети влучили у приватний будинок, пошкоджено готель і повилітали шибки у "Палаці Україна". Також уламки ракети впали на стадіон "Темп". Пошкоджено три школи і дитсадок.

Мер Віталій Кличко повідомив, що під час атаки у Печерському районі поранень дістав журналіст з Японії. Його госпіталізували. Загалом у Києві внаслідок ракетних ударів одна людина загинула, ще 22 постраждали.

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