Він назвав блекаути останньою надією терористів.

Блекаути є останньою надією окупантів, Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Росія й далі сподівається на блекаути.

"Це остання надія терористів...", - зазначив президент, а також закликав українців реагувати на сигнали тривог, йти у безпечні місця.

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"Поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів", - сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що буде зроблено все можливе, щоб пройти цю зиму.

Масовані удари по Україні

Як відомо, останнім часом російська армія систематично б'є по критичній інфраструктурі України. За останні місяці було здійснено вісім хвиль ракетних ударів.

Внаслідок обстрілів в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, а також 40% об'єктів високовольтної мережі.

В українській розвідці вважають, що загарбники можуть завдати ще до п’яти хвиль масованих ракетних ударів по Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що РФ у використанні ракет вже вийшла за межі резерву, необхідного для власного захисту.

У Кремлі масовані обстріли України пояснювали "небажанням влади вирішувати проблему".

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