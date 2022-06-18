Відправка перших чотирьох американських реактивних систем залпового вогню в Україну вже в процесі.

Пентагон розглядає можливість відправки в Україну чотирьох додаткових РСЗВ Himars.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

При цьому журналісти видання нагадують, що відправка перших чотирьох американських реактивних систем залпового вогню в Україну вже в процесі.

Рішення ще не остаточне, сказав один з чиновників Міноборони, зазначивши, що внесок США в опір України виноситься на консультації з союзниками і партнерами. За словами чиновника, рішення буде "засноване на невідкладних потребах України".

Тим часом Великобританія відправляє три одиниці аналогічної зброї, американської реактивної системи залпового вогню M270 з дальністю дії 50 миль.

Нагадаємо, 60 українських військовослужбовців завершать навчання з використання РСЗВ HIMARS.

HIMARS - американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена в кінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність становить 300 км.

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