Це вже четвертий раз з часу придушення заколоту, коли борт Пригожина прилітає в Білорусь.

Літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина знову приземлився в Білорусі.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", об 11:05 бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

Відзначається, що за даними спостерігачів, борт прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга.

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"Гаюн" зазначає, що це вже четвертий раз з часу придушення заколоту, коли борт Пригожина прилітає в Білорусь. Минулого разу він прилітав 27 червня, 1 липня і 11 липня, коли Пригожин ночував у наметовому таборі під Осиповичами.

Бунт Пригожина - що потрібно знати

24 червня в Росії глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав збройний заколот, з метою змістити керівництво Міноборони РФ. За добу заколоту ВКС РФ зазнали великих втрат, а "вагнерівці" майже дісталися до Москви.

Проте вже під вечір Пригожин зупинив колони техніки і заявив про припинення протистояння.

Це сталося після переговорів з Путіним, в яких білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив нібито посередником. В результаті кримінальну справу проти ПВК "Вагнер" було закрито, а частина "вагнерівців" і самого Пригожина відправили до Білорусі.

Окремо з'явилася інформація про нібито облаштування полігону для "вагнерівців " біля білорусько-українського кордону. У зв'язку з цим почастішали чутки про нібито нову загрозу наступу бойовиків на Україну з території Білорусі.

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