Крім того, загарбники наказали медперсоналу вилучати документи у загиблих "вагнерівців".

Окупанти наказали медикам Горлівки вилучати документи у загиблих "вагнерівців", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати найманців у санітарні мішки для транспортування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ.

ПВК "Вагнера" в Україні

Ще в серпні стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених. Він їздив колоніями і закликав росіян вирушати на війну проти України. На тлі провалів і постійних втрат РФ, так країна-агресор намагається компенсувати брак живої сили.

У листопаді УНІАН вже повідомляв, що в Росії з колоній зникли тисячі ув'язнених на тлі війни в Україні. Число людей в російських колоніях за два перших місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі. Це пов'язують з тим, що ув'язнених вербують в ПВК "Вагнера".

За даними українського Генштабу, в Донецьку область переміщено окремі підрозділи окупантів з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець описав ситуацію під Бахмутом. Він зазначив, що там діють як "мобіки", так і найманці ПВК Євгена Пригожина "Вагнер".

Виявилося, у них дуже нахабна тактика. Однак це все одно не допомагає окупантам захопити Бахмут.

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