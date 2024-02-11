Російські окупанти продовжують контратакувати, зазначили у ЗСУ.

Триває повномасштабна війна в Україні, і з'явилася інформація, що російські окупанти поблизу міста Бахмут Донецької області просунулися вперед на тлі тривалих позиційних боїв у цьому районі у суботу, 10 лютого.

Ворожі "воєнні блогери" стверджували, що підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії РФ змогли просунутися вперед у лісовому масиві, розташованому південніше села Богданівка Часовоярської міської громади Бахмутського району Донецької області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Українська сторона цю інформацію не підтверджувала.

Офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону розповів, що на Бахмутському напрямку тривають контратаки супротивника, і "він намагається нас атакувати по всій ділянці нашого фронту - це Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Іванівське".

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За його словами, окупанти не перестають там застосовувати свої штурмові піхотні загони, також додається і механізована складова - безпосередньо як важка техніка, так і бойові броньовані машини. "Артилерія працює постійно по наших позиціях, як підтримуючи ворожий наступ, так і просто відпрацьовується там, де перебувають Сили оборони України", - підкреслив Калашніков.

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8 лютого спікер Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що на Бахмутському напрямку супротивники зосереджували головні зусилля у напрямку міста Часів Яр та намагається атакувати по флангах, приблизно з Іванівського та Богданівки.

Варто зазначити, що на цьому напрямку вже давно тривають запеклі бойові дії, українські воїни завдають окупантам серйозних втрат у техніці та живій силі.

Супротивники на нашій землі вже втратили дуже багато живої сили й техніки - ліквідовано приблизно 395 200 супротивників, а також, зокрема, 6 406 танків РФ, 11 956 бойових броньованих машин і 9 475 артилерійських систем.

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