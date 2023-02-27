У пряму конфронтацію з Мурадовим вступають його колеги.

Російський генерал Рустам Мурадов продовжує відправляти окупантів на "м'ясні штурми" Вугледару. Пропагандисти пишуть, що родичі "двохсотих" вже готові до самосуду над ним.

Близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал GREY ZONE пише, що Мурадов "вбиває війська об Вугледар, мабуть, перед запланованим весняним українським наступом".

"Він вирішив ще значніше послабити одну з найкращих танкових бригад (5-та танкова) ЗС Росії. Але його не тільки не знімають з посади, відправляючи під воєнний трибунал, але ще й підвищують у званні", - пише канал.

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Пропагандисти зазначають, що серед окупантів шириться інформація про те, що високопоставлені генерали РФ вже вступають у пряму конфронтацію з Мурадовим.

"Кажуть, що нещодавно командувач Тихоокеанським флотом Росії відх**сосив Мурадова за втрати морської піхоти під Вугледаром, а родичі загиблих схиляються до розправи та кровної помсти над генералом", - пише канал.

"М'ясник" Мурадов: хто керує штурмом Вугледару

На початку лютого росіяни почали активні та жорсткі штурми Вугледару Донецької області. Операцією керує ко мандувач східним військовим округом Рустам Мурадов.

Саме Мурадов відправляє окупантів на "м'ясні штурми", з яких ніхто не повертається живим. Така тактика закінчилася повним розгромом елітної 155-ї бригади морської піхоти РФ. ВСУ підтвердили це у коментарі Politico.

При наступі під Вугледаром, яким командував Мурадов, російський генералітет не взяв до уваги особливості місцевості - відкриті поля, засіяні мінами, розповідав представник сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

Попри величезні втрати та провал штурму Вугледару, Путін 18 лютого несподівано підвищив у званні Мурадова. Згідно з указом Путіна, 50-річному Мурадову, кавалеру Ордена Мужності і володарю Орденів "За заслуги перед Вітчизною" трьох ступенів, присвоєно звання генерал-полковника.

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