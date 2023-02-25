Спроба росіян піти в наступ перетворилася на вогненний провал.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів у районі Вугледара. Загарбники спробували піти в наступ, але план провалився

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ще раз продемонстрували свою майстерність. Захисники України чітким ударом перетворили російські танки на гору металобрухту.

На оприлюдненому ролику добре видно результат роботи українських військових - палаючий танк та російських солдатів, які біжать геть. Піхота загарбників не мала ніякого успіху і прийняла рішення втекти.

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За минулу добу, 24 лютого, українські захисники відбили близько 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому Міністерство оборони Великобританії повідомило, що східна група сил Російської Федерації імовірно відповідальна за операцію в Вугледарі, а її командир, генерал-полковник Рустам Мурадов не має ударну силу, здатну здійснити прорив на цьому напрямку.

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