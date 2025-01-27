За словами Трегубова, на Покровському напрямку ворог вперше воює по науці.

Російські окупанти перебувають на значній частині селища Велика Новосілка на Донеччині, але підрозділи ЗСУ не потрапили в оточення, бо встигли відійти ближче до околиць. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Для уникнення оточення українських сил в південній частині населеного пункту, вони звідти були виведені. Українські сили перебувають на деяких позиціях в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення та непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни увійшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують пені його рубежі, щоб не ворог не пройшов далі", - сказав Трегубов.

Він також розповів, що на Покровський напрямок припадає майже половина бойових зіткнень, які взагалі відбуваються на фронті.

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"Росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати місто з західного боку. Таким чином боєзіткнень там дуже й дуже багато. Інша справа, що росіяни не йдуть на нього в лоб. Якщо раніше росіяни йшли в лоб на населені пункти, не рахуючись зі втратами так, нібито людей у них безмежна кількість, то зараз вони вперше почали воювати по науці. Не просто лобовими хвилями, а з намаганням обійти велике місто й змусити українські сили з нього вийти. Саме це ми бачимо у Покровську", - сказав військовий.

Крім того, він розповів, що росіяни використовують українців, які не встигли виїхати з нещодавно окупованих населених пунктів, у якості так званих "верблюдів". Зокрема людей, що стали своєрідними заручниками, навантажують різними речами, які потрібні загарбникам, та примушують переносити їх у потрібне місце. При цьому такі "верблюди" неозброєні, та у кращому випадку на них одягають бронежилети.

Велика Новосілка сьогодні - що відбувається у селищі

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що за населений пункт Велика Новосілка триває бій. Йшлося, що українські війська нищать росіян та техніку. Військовий тоді не став уточнювати, де саме це відбувається, щоб не ставити під загрозу операцію. Тоді ж Трегубов спростував інформацію, поширену росіянами, про те, що українські війська буцімто опинилися в оточенні у Великій Новосілці.

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