Українські військові тримають позиції у населеному пункті, про оточення наразі не йдеться.

Росіяни оголосили про повне захоплення селища Велика Новосілка на Донеччині. Однак бій за населений пункт насправді триває, заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Там йде бій, там ще є українські війська та позиції. Вони нищать росіян та російську техніку. Уточнювати, де вони там, я не можу, бо це поставить під загрозу операцію... Можу сказати лише, що бій там зараз триває", - запевнив військовий.

Трегубов також спростував інформацію, поширену росіянами, про те, що українські війська буцімто опинилися в оточенні у Великій Новосілці.

Відео дня

"Згідно моєї інформації, українські війська в оточенні не перебувають. Цьому вдалося запобігти", – повідомив речник "Хортиці".

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. Наразі противник намагається вийти на дорогу Покровськ-Мирноград, щоб оточити Покровськ з трьох сторін. Військовий аналітик Олексій Гетьман охарактеризував ситуацію як "повзучу окупацію".

Також ми розповідали, що триває операція українських Сил оборони у Курській області. Попри шалений тиск, росіяни не можуть досягнути тут значних успіхів.