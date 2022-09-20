Супротивники, за попередніми відомостями, використали високоточну ракету, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Російські військові обстріляли Південноукраїнську АЕС, щоб примусити Україну до переговорів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Була атака поблизу Південноукраїнської АЕС. За попередніми висновками, це була ракета "Іскандер", це високоточна ракета. Тому росіяни навмисно били біля атомної станції для того, щоб шантажувати, примушувати до переговорів та таке інше", - зазначив голова ОВА.

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Кім наголосив, що наразі прямої загрози немає, всі готові до найгіршої ситуації, але вважають, що її не буде.

Нагадаємо, вночі 19 вересня окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС у Миколаївській області. Ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів. Від вибуху ворожої ракети у промисловій зоні АЕС утворилась вирва діаметром 4 метри та глибиною 2 метри.

Після ворожого ракетного обстрілу ПАЕС міністр енергетики України Герман Галущенко закликав світ дати жорстку відсіч країні-терористу - Росії, оскільки ядерна катастрофа стає все реальнішою.

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