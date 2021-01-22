За даними волонтера Андрія Римарука, ворожий снайпер, який вбив українського військового, працював під прикриттям кулеметів, гранатометів та мінометів.

На Донбасі активізувалися ворожі снайпери. І чим гострішими будуть перемовини Тристоронньої контактної групи, тим все трагічніше буде на Сході.

Таку думку висловив фронтовий волонтер з фонду «Повернись живим» і учасник АТО Андрій Римарук.

«Досить прогнозовано було, що істерика в ТКГ трагічно відгукнеться на фронті. Ще один боєць віддав своє життя», - нагадав він про вбивство ворожим снайпером українського військовослужбовця, морського піхотинця 36-оі бригади Олександра Отреп'єва.

«Стрілок працював під прикриттям кулеметів, гранатометів та мінометів. Вчора, в сусідньому підрозділі снайпер поранив бійця, куля пройшла між рукою і головою, коли той дивився в тепловізор», - розповів він.

За даними Римарука, в так званому «першому армійському корпусі ДНР» пройшла ротація командного складу з-поміж російських офіцерів, з якими прибуло декілька груп спецпризначенців.

«За наявною інформацією, нові російські командири проводять активні перевірки бойової готовності, поповнюється запаси БК та палива. Деяким підрозділам поставлено завдання провокувати Збройні сили постійними обстрілами. Звісно, наказ одразу почали виконувати. На чотирьох напрямках ворог застосував міномети та активно проводить розвідку БПЛА», - повідомив волонтер.

«Чим ближче до весни і чим гостріші перемовини в ТКГ, тим все трагічніше буде на сході. Така вона - війна, безжальна», - підсумував Римарук.

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Ситуація на Донбасі: що відомо

У четвер, 21 січня, в районі ООС загинув український військовослужбовець.

Згодом стало відомом, що снайпер терористів вбив морського піхотинця ЗСУ Отреп'єва Олександра Сергійовича.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

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Автор: Денис Прядко