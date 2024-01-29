Він зазначив, що у перший рік повномасштабного вторгнення Росія "викидала своїх людей".

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що війна на виснаження почалася ще в 2014 році. Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо військової ситуації та загрози війни на виснаження.

"А які бувають війни? Чи в цілому війни – вони не на виснаження? Чим відрізняється війна на виснаження, яка йде 700 днів, від війни на виснаження, яка була 1400 днів? Як приклад", - зауважив президент.

Зеленський додав, що виснажуються різні верстви населення, фінанси, партнери та військові.

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"Я вважаю, що війна на виснаження почалася ще в 2014 році, коли була окупація тієї чи іншої частини нашої держави - Крим і Донбас. Чи це було не на виснаження української економіки? На виснаження. Після окупації Донбасу чи не почали падати інвестиції в Україну і виводитися гроші з нашої економіки, нашого фінансового сектору? Почали. Якщо вони виводилися, у нас зменшувалися доходи і ми повинні були не зменшувати пенсії, соціальні виплати… Це говорить про те, що економіка виснажувалась", - сказав глава держави.

Він також додав, що тоді не було грошей для реконструкції, будівництва держави та соціальної підтримки, тощо.

"Що таке "на виснаження"?.. Якщо ми говоримо про людей, - так, перша частина (повномасштабної – УНІАН) війни, перший рік був - Росія зовсім не користувалася, мені здається, математикою і просто викидала своїх людей. Але вони до них ставляться як до м’яса, і я не впевнений, що це виснаження для них: їм усе одно - мільйон, два, три - скільки загине", - зауважив Зеленський.

Говорячи про Авдіївку, глава держави розповів, що там – "паркани з їхніх людей". "Просто лежать люди на полі бою один на одному. Це вже паркани трупів. Вони її навіть не забирають", - сказав він.

Заяви Зеленського про війну

У своєму інтерв’ю ARD Зеленський висловив думку, що "ми знаходимося в дуже складному моменті", але зауважив, що геополітично та фінансово Росію можна зупинити.

"Геополітично і фінансово можна зупинити Росію. Можна, все ж таки, можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни", - підкреслив він.

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