Окупанти дуже бояться втратити півострів, каже Черняк.

Армія РФ продовжує посилювати свої позиції в тимчасово окупованому Криму, оскільки окупанти бояться втратити півострів.

Таку заяву зробив у коментарі проєкту "Крим.Реалії" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. Він зауважив, що з огляду на загрозу втрати Криму росіяни збільшать кількість особового складу на півострові.

"Окупанти дуже бояться втратити Крим. Крім того, що вони намагаються всіма способами втримати територію Херсонської області, основна їхня мета – це втримати Крим. Це зробити Крим для них безпечним. Зробити так, щоб цю територію не міг ніхто захопити. Тому вони максимально будуть насичувати її військами, вони максимально будуть насичувати її бойовою технікою", – наголосив Черняк.

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Війна в Україні: ситуація довкола Криму

Кілька днів тому ЗМІ повідомляли, що в рамках мирної угоди між Україною та РФ Сполучені Штати запропонують визнати тимчасово окупований Крим російським.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що цей підхід є помилковим. За її словами, "тоді Росія однозначно отримає те, що хоче". Вона запевнила, що Європейський Союз ніколи не визнає Крим російським.

У нещодавньому інтерв'ю журналу TIME президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Україну у розв'язанні війни з Російською Федерацією. Він заявив, що Крим залишиться з Росією.

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