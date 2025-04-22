Каллас запевнила, що Євросоюз ніколи не визнає Крим російським.

Для США було б помилкою розглядати визнання окупованого українського Криму територією Росії, заявила висока представниця ЄС Кая Каллас. Про це пише Barron's.

За її словами, "тоді Росія однозначно отримає те, що хоче". Водночас дипломатка запевнила, Європейський Союз ніколи не визнає Крим російським.

"Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, дуже важливо, що інші не визнають його російським", – підкреслила Каллас.

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На її думку, США наразі не вичерпали свої "інструменти" тиску на Росію. Вона висловила сподівання, що Штати усе ж займуть жорсткішу позицію щодо РФ.

"У них в руках є інструменти, які вони можуть використовувати для тиску на Росію. Вони не використали ці інструменти", – сказала дипломатка.

Також вона назвала оголошене Росією 30-годинне "великоднє перемир'я" вивертом, спрямованим на президента США Дональда Трампа.

"Вони не дотримувалися перемир'я. Я маю на увазі, що очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому вони не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", - зазначила Каллас.

Пропозиція США визнати Крим російським: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у середу, 23 квітня, у Лондоні США запропонують офіційно визнати Крим російським і заморозити фронт. Як повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела, в обмін на визнання Криму російською територією Москва має припинити військові дії в Україні.

Президент Володимир Зеленський 22 квітня заявив, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму. "Нема про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України", - запевнив він. За словами глави держави, що включення таких питань в обговорення завершення війни - це "гра Путіна".

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