Переговори Трампа і Путіна: Bloomberg озвучило три сценарії завершення війни в Україні

Зазначається, що команда Трампа немає реального досвіду ведення переговорів із росіянами.

Президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Цей крок американського лідера викликав негативну реакцію з боку країн Європейського союзу та побоювання про "здачу" України.

Європейці занепокоєні тим, що ніхто з команди Трампа не має реального досвіду ведення переговорів з росіянами. Водночас більшість членів команди Путіна мають десятирічний досвід ведення справ зі США та Україною і навчалися ремеслу в російських спецслужб.

Ця ситуація створює низку небезпек як для Євросоюзу, так і для України. Під натиском росіян Вашингтон може укласти погану угоду, яка не призведе до завершення війни, а лише відтермінує її поширення Європою.

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Журналісти Bloomberg розглянули три можливі сценарії розвитку подій в Україні.

Базовий варіант

За найімовірнішим сценарієм, окупована територія в осяжному майбутньому залишиться під фактичним контролем Росії. Можливі деякі обміни землею за участю російської території в Курській області, захопленої Києвом.

Україна отримає певні гарантії безпеки. І більша частина переговорів буде зосереджена на тому, наскільки сильними вони будуть. Оскільки членство в НАТО, найімовірніше, поки що не розглядається, будь-яка обіцянка, дана сьогодні, зрештою залежатиме від майбутніх політичних лідерів.

Якщо європейцям вдасться налагодити зв'язок із Білим домом, вони намагатимуться переконати Трампа зберегти підтримку Києва з боку США досить довго, щоб країни ЄС змогли наростити власний потенціал.

Найкращий варіант

Ідеальним для Києва сценарієм було б двостороннє зобов'язання США і Європи втрутитися в ситуацію, якщо Москва відмовиться від угоди. Але ризик прямого конфлікту з Росією змушує насторожитися навіть деяких найзатятіших прихильників України.

Натомість партнери Києва могли б узяти на себе зобов'язання щодо збільшення військової підтримки та повторного введення або посилення санкцій проти Росії. Вони також могли б допомогти Україні розвинути оборонну промисловість і відновити сили, щоб вони служили головним стримувальним фактором проти агресії Кремля.

Якщо ЄС зможе виконати всі ці умови, це може відкрити шлях для приєднання України до блоку, можливо, протягом наступних 10 років, що зміцнить його східний фланг і продемонструє зрослу здатність впливати на сусідні країни.

Найгірший варіант

У найжахливішому для Києва сценарії Трамп може втратити інтерес до майбутнього України ще до врегулювання, припинивши військову та фінансову допомогу і залишивши європейців розбиратися з проблемою.

Навіть якщо взаємодія Трампа з Путіним призведе до укладення мирної угоди, яку на перших порах вдасться зберегти, це може лише відтермінувати наступний етап того, що Путін назвав війною між НАТО і Росією.

Угода збереже суверенітет України і дасть змогу країні почати відновлення. Але вона також може закріпити значні успіхи Путіна: контроль над більшою частиною української території та потенційну перешкоду для вступу Києва до НАТО.

Прибалтійські країни, які Путін розглядає як частину Російської імперії, яку він хоче відновити, будуть найімовірнішою ціллю.

Війна в Україні - останні новини

Європейська влада очікує, що Трамп заявить, що вони мають заплатити за відбудову України та розмістити там війська для підтримання мирного договору, у досягненні якого вони брати участі не будуть.

Президент США Дональд Трамп почав вказувати лідерам ЄС, що їм потрібно зробити для миру в Україні, але це оголило головну проблему Європи.

Річ у тім, що захист України та розширення власних збройних сил може обійтися найбільшим державам континенту в додаткові 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років.

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