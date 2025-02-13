Що б не вирішив президент США щодо України, але Європа не готова взяти на себе цей тягар.

Президент США Дональд Трамп почав вказувати лідерам Європейського союзу, що їм потрібно зробити для миру в Україні. Ця вимога оголила головну проблему Європи.

За підрахунками Bloomberg, захист України та розширення власних збройних сил може обійтися найбільшим державам континенту в додаткові 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника, Росія має значну перевагу перед Європою в живій силі, а її військова економіка здатна виробляти снаряди та інше військове обладнання темпами, що перевищують потреби армії на лінії фронту в Україні.

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Члени ЄС тим часом сперечаються про те, чи слід обмежити закупівлі європейськими постачальниками, які не будуть готові поставити деякі з необхідних озброєнь протягом багатьох років, замість того, щоб співпрацювати з британцями або купувати в американців. Інші вважають, що блоку слід інвестувати в дороги, а не в артилерію.

Зазначається, що відновлення Збройних сил України може коштувати приблизно 175 мільярдів доларів протягом 10 років, залежно від того, в якому стані перебуватимуть її війська на момент досягнення припинення вогню і скільки території доведеться захищати. Миротворчі сили чисельністю 40 000 осіб обійдуться приблизно в 30 мільярдів доларів за цей період.

Більша частина грошей піде на зміцнення збройних сил членів ЄС і збільшення сукупного оборонного бюджету приблизно до 3,5% ВВП. Додаткові кошти підуть на фінансування артилерійських запасів, систем ППО і ракетних систем. Це зміцнить східні кордони ЄС, підготує збройні сили блоку до швидкого розгортання і послужить поштовхом до масового зростання європейської оборонної промисловості.

Якщо фінансування здійснюватиметься за рахунок боргових зобов'язань, то протягом наступних 10 років потреби п'яти найбільших європейських членів НАТО в позикових коштах становитимуть ще 2,7 трильйона доларів.

Щоб мобілізувати ресурси в необхідних масштабах, європейським урядам доведеться радикально переглянути структуру своїх бюджетів, спільно з керівниками компаній перебудувати свою оборонну промисловість і, майже напевно, погодитися на спільну емісію боргових зобов'язань. Це потребуватиме такої політичної волі, далекоглядного мислення і самопожертви, які багато членів ЄС досі не змогли продемонструвати.

Доведеться робити складний вибір щодо витрат на охорону здоров'я, освіту та соціальне забезпечення. І ці рішення ухвалюватимуться на тлі народних хвилювань, які, принаймні на периферії, підігріватимуться Кремлем.

За оцінками видання, Україні доведеться витратити близько 230 мільярдів доларів на відновлення будівель та інфраструктури, пошкоджених під час війни. Якщо вона отримає фінансування на ці цілі і буде досягнуто міцного врегулювання, то енергетична, промислова і будівельна галузі України, ймовірно, різко почнуть зростати. Згодом це полегшить тягар для ЄС. Київ також зумів зацікавити Трампа своїми запасами копалин, таких як уран, літій і графіт.

Однак зараз існує дефіцит у 130 мільярдів доларів між потребами України у відновленні та обіцяним фінансуванням. Це ставить під загрозу будь-яке відновлення економіки і може підірвати стійкість країни в довгостроковій перспективі.

Війна в Україні - мирні переговори

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з Володимиром Путіним погодився розпочати переговори про припинення війни, що є зміною попередньої політики США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також представив президенту України Володимиру Зеленському угоду про економічне партнерство.

Своєю чергою європейська влада очікує, що Трамп заявить, що вони мають заплатити за відновлення України та розмістити там війська для підтримання мирного договору, в досягненні якого вони брати участі не будуть.

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