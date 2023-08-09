Також він розповів, якого вдосконалення потребують морські безпілотники.

Підполковник британської армії у відставці, ексрадник міністра оборони України Глен Грант під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів, що можуть зробити Сили оборони для домінування у повітрі та прориву оборони противника.

Зокрема, Грант прокоментував твердження про те, що ЗСУ потребують сучасних літаків.

"Перевага у повітрі – ключовий момент. Якщо у вас немає переваги у повітрі, то в 20-30 разів складніше вести контрнаступ, та у вас може бути значно більше поранених та вбитих... Але щоб досягти переваги у повітрі, не обов’язково використовувати літаки. Замість літаків та гвинтокрилів, можна використовувати дрони - це буде інший підхід", - вважає фахівець.

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Також він відзначив гарну роботи морських українських дронів, та додав, що чим їх більше – тим краще.

"Ми бачимо, якими ефективними можуть бути такі надводні безпілотні апарати. Зараз потрібно використовувати більш потужні двигуни у таких апаратах, для того, щоб їх пришвидшувати та покращити дальність їхньої дії. Це потрібно, щоб російські кораблі просто боялися бути на передовій", - наголосив Грант.

За його словами, якщо сили оборони розподілятимуть потужності вздовж всієї лінії фронту, то їх не вдасться накопичувати. В той же час, на думку експерта, Україна має дрони, які потрібно використовувати під час прориву фронту. Варто визначити найслабшу ланку ворога та вдарити у певній "точці".

Грант також прокоментував український контрнаступ

Як зазначив Грант, українська армія на фронті не швидко, але просувається. З боку РФ є досить добре підготовлені бригади та мобілізовані, які не пройшли відповідну підготовку, та були відразу направлені на лінію фронту.

"У нас також є перехоплені розмови росіян з рідними про те, що у них не вистачає обладнання, води, боєприпасів та навіть їжі. І тому дуже можливо, що ми можемо очікувати прорив на фронті. Я не можу на 100% стверджувати, що це станеться, але, якщо станеться, то Україна повинна буде скористатися цим проривом, щоб перейти у тил росіян настільки швидко, наскільки це можливо. Зайти через прорив та взяти багато полонених – це необхідно, щоб цей прорив розширити", - каже британський експерт.

Інші заяви Гранта - це цікаво

Як повідомляв УНІАН, підполковник британської армії у відставці, екс-радник міністра оборони України Глен Грант назвав перевагу та вразливості української армії. За його словами, перевага в тому, що українці – найбільш розумна армія у світі. У ній дуже багато військових, які є професорами, фахівцями, та рівень моралі у бійців дуже високий. Головна ж вразливість ЗСУ – корупція у країні, яку необхідно викоренити.

Також він зазначив, що тимчасово окупований росіянами Крим потрібно ізолювати від шляхів постачання на півдні, що наразі і роблять ЗСУ.

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