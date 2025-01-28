У Трампа й України різні погляди на завершення війни, але вони можуть бути однаково помилковими, зазначає видання.

Коли мова заходить про можливу мирну угоду, покликану покласти край війні в Україні, президент США Дональд Трамп і українські чиновники дотримуються різних припущень. Як пише Politico, наразі Україна не вірить у те, що Трампу вдасться укласти вигідну угоду.

"Натомість українські чиновники покладають надії на те, що президент США буде все більше дратуватися через непокірного російського президента, і Трамп почне надавати їм більшу підтримку. Вони вважають, що російський лідер Володимир Путін не погодиться ні на що, окрім як на повну капітуляцію України - умова, якої Трамп планує уникати", - пише видання.

Однак сам Трамп, схоже, вважає, що може просто вмовити і залякати Путіна, щоб домогтися справедливого врегулювання, погрожуючи Росії посиленням економічних санкцій.

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"Від того, яке припущення виявиться правильним, залежатиме доля України. Воно також багато що скаже про те, чи дійсно Трамп - великий фахівець з укладання угод, за якого він себе видає. Однак є й імовірність того, що обидві сторони виявляться неправі", - зазначає видання.

Як зазначив один з американських чиновників, Трамп повинен сам дійти висновку, що Путін не хоче йти на жодні поступки - не Україні, а йому.

"Впродовж усього часу Україна має бути конструктивною стороною. Трамп і його помічники повинні самі випробувати росіян на собі, тоді вони все зрозуміють", - сказав він.

Припущення Трампа про Путіна сумнівне

Хоча стратегія України ґрунтується на хиткому припущенні, що Трамп нарешті втратить терпіння щодо Путіна, однак і припущення, прийняте командою Трампа, - що російський лідер налаштований на переговори з економічних причин - також видається сумнівним, зазначає видання.

Аналітики Андреа Кендалл-Тейлор і Майкл Кофман вважають, що Путін тепер має мало стимулів для припинення війни, бо досяг точки неповернення. Не спостерігається і внутрішнього тиску в Росії, що вимагав би припинення війни - скоріше, навпаки.

"Війна стала механізмом передачі багатства, що спрямовує гроші в бідні регіони Росії, і багато представників економічної еліти перейшли в оборонний сектор, щоб скористатися вигідними можливостями. До теперішнього часу еліти пристосувалися до нинішньої конфігурації системи, що дає їм змогу не просто виживати, а й отримувати прибуток", - кажуть аналітики.

Завершення війни в Україні - можливі сценарії

Раніше газета The Times назвала чотири сценарії завершення війни. Найгірший із них передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. За таких умов, якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки.

Однак є й інші сценарії. Приміром, може відбутися припинення бойових дій. Однак якщо воно не супроводжуватиметься мирною угодою, цей крок лише заморозить конфлікт.

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