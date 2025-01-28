На його думку, союзники мають переконати Трампа, що жорстка сила буде потрібна в Україні, Перській затоці та Південно-Китайському морі, а не на территоріях країн-партнерів.

Амбіції президента Дональда Трампа щодо розширення території Сполучених Штатів Америки є нерозумними, оскільки такий прецедент лише підбадьорить Росію та Китай.

Про це у своїй колонці для The Times пише член Палати лордів Великої Британії Вільям Гейґ, коментуючи жорстку риторику нового американського лідера щодо Данії і Канади, а також Колумбії, Єгипту та Йорданії. За його словами, зараз принизити ці країни легко, але настане день, коли США знову потребуватимуть їхньої підтримки:

"Використання такої сили проти союзників виявиться помилкою, коли це буде потрібно деінде, зокрема, щоб мати надію на припинення війни в Україні. Білому дому може бути приємно побити кількох друзів, але йому знадобиться більше сил, ніж він собі уявляє, щоб зупинити велику бійку".

Гейґ зазначає, що Вашингтон розраховує на розміщення британських та європейських військ в Україні після припинення вогню, оскільки без таких гарантій Україна чинитиме цьому опір, боячись швидкого повернення РФ. На його думку, Трамп розуміє, що відновлення війни та розпад України стануть катастрофою, яка затьмарить поразку Джо Байдена в Афганістані.

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"Коли ця дискусія відбудеться, жорстока правда стане очевиднішою, ніж будь-коли: європейським націям бракує сил, щоб стримати війну на власному континенті без близької допомоги США. Їхні армії занадто малі або погано оснащені, і їм, безсумнівно, не вистачає супутників, ракет, транспортних літаків і виробництва боєприпасів, які є незамінними для жорсткої сили в сучасному світі", - пише він.

Тоді Трамп зрозуміє, що занадто слабкі для протистояння Штатам союзники також є занадто слабкими для того, щоб "зняти тягар з його рук", а війни можна припинити лише розширивши американські зобов’язання.

Іноземні війська в Україні

Ще до інавгурації Трампа ЗМІ повідомляли, що вагомою частиною його мирного плану є розміщення європейських військ на лінії бойового зіткнення. Ідею створення такої військової місії підтримує президент Франції Макрон.

В Україні також повідомили, що розміщення іноземних солдатів може стати частиною гарантій безпеки від партнерів.

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