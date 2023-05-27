Напередодні українського контрнаступу окупанти зовсім перестали стежити за ситуацією із забезпеченням населення продуктами.

На окупованих територіях Херсонщини почалися проблеми з їжею. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найскладніша ситуація склалася в Новотроїцькому районі – на південному сході регіону. За даними ЦНС, там у всіх населених пунктах спостерігається дефіцит товарів першої необхідності і навіть продуктів харчування.

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Ситуація на окупованому півдні

Несприятлива дощова погода, яка була однією з основних причин затримки українського контрнаступу, змінюється посухою на півдні. The Washington Post з посиланням на дослідників і військових експертів пише про те, що погодне вікно для масштабних операцій ЗСУ відкрилося.

Російські окупанти в українському Криму продовжують промивати мізки дітям. У середині травня росіяни провели заходи "військово-патріотичного виховання" для школярів на захопленому півострові. За даними Центру національного спротиву, з цією метою окупанти залучили найманців "приватної військової кампанії "Левадія". Дітей навчали стрільбі з автоматичної зброї та наданню першої медичної допомоги.

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