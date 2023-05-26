Для цього були залучені найманці ПВК "Левадія".

Російські загарбники продовжують промивати мізки дітями в окупованому Криму. В середині травня росіяни провели заходи "військово-патріотичного виховання" для школярів на півострові.

У Центрі національного спротиву повідомили, що для проведення заходів "окупанти залучили найманців "приватної військової кампанії "Левадія". Дітей навчали стрільби з автоматичної зброї та надання першої медичної допомоги.

"Зауважимо, політика промивання мізків дітям на тимчасово окупованих територіях є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління", – додали в ЦНС.

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Окупація Криму: що відбувається на півострові

Вранці 25 травня російські загарбники повідомили, що окупований Крим атакували безпілотники. Невідомі дрони зафіксували в небі над Севастополем.

Декількома днями раніше в окупованому Сімферополі зникло світло. Радник "глави Криму" Сергія Аксьонова Олег Крючков заявив, що нібито сталося технологічне відключення електроенергії.

18 травня стався вибух на залізниці в Криму, потяг зійшов з колій. В Росії заявили про "диверсію". Зазначалося, що вибух пролунав біля 8:20 ранку на залізниці в Сімферопольському районі.

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