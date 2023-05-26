Також знищено вісім броньованих автівок ворога та ліквідовано 19 російських військових.

На Херсонщині минулої доби вороже військо зазнало суттєвих втрат.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали потужних ударів по скупченню сил противника.

В результаті російські загарбники втратили на Херсонщині три крупнокаліберні гармати, міномет, три безпілотних розвідники різного типу, польовий пункт боєпостачання та наземну станцію управління БпЛА.

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Також знищено вісім броньованих автівок ворога та ліквідовано 19 російських військових.

"У той же час ворог не припиняє тероризувати місцеве населення. Протягом ночі, під час масованої ракетно-дронової атаки по території України, силами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожих ударних БпЛА "Shahed-131/136". Влучань у зоні нашої відповідальності не допущено", - запевнили в командуванні.

За даними ОК "Південь", обстановка у Чорному та Азовському морях майже не змінилася. Зокрема, в акваторіях на бойовому чергуванні перебувають сім кораблів, в тому числі десантний корабель, ракетоносії наразі заведені в пункти базування.

"Тим не менш рівень ракетної загрози оцінюємо як високий з огляду на імовірну активність ворожої авіації і здатність морських ракетоносіїв досить оперативно вийти до районів здійснення пуску ракет", - наголосили у командуванні.

Крім того, акцентується на тому, що штормова погода з грозами і поривчастим вітром, яка спостерігається останнім часом на Одещині, може сприяти винесенню до узбережжя морських мін.

Інші здобутки ЗСУ на півдні

25 травня бійці Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії вдало відпрацювали по двох ворожих літаках Су-25, які намагалися атакувати українських захисників. Зіпсували настрій окупантам нацгвардійці "Запорізький месник" та його бойовий побратим. Один літак вдалося знищити (пілот катапультувався), інший – був серйозно пошкоджений та здійснив аварійну посадку.

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