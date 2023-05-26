Вже стає достатньо сухо, щоб військова техніка могла пересуватися без перешкод.

Несприятлива волога погода, яку керівництво України називало однією з причин затримки очікуваного контрнаступу, змінюється посухою на півдні, створюючи майже оптимальні для контратак умови, пише The Washington Post з посиланням на дослідників та військових експертів.

Квітень був "надзвичайно вологим місяцем" в Україні, кажуть дослідники глобальних погодних умов. Про вищу, аніж зазвичай, вологість, неодноразово казав і голова Міноборони України Олексій Резніков.

Незвично дощові кілька місяців зробили землю липкою та непридатною для пересування важких транспортних засобів. Вологий ґрунт, що погано дренує, може затопити не лише звичайну техніку з шинами, а й гусеничну техніку, як-от танки чи гаубиці.

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Після вологого квітня травень був напрочуд сухим, температура часто була вище за 20 градусів тепла. З урахуванням недавньої сухої погоди умови майже оптимальні для довгоочікуваної контратаки, кажуть експерти.

Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, сказав, що наземні умови, безумовно, є одним із факторів, який Україна братиме до уваги при плануванні нових наступальних операцій. Водночас він наголосив, що є й інші. Крім того, чи "достатньо сухо, щоб можна було рухатися сотням важких гусеничних броньованих машин і сотням машин підтримки", українські сили також враховують, "чи достатньо заплуталися російські командири щодо часу, методу та місця атак", зазначає Ходжес.

Дослідники акцентують, що наразі найнижча вологість ґрунту – у Запорізькій та Херсонській областях, у деяких районах зараз навіть посуха. Саме Запорізька область, зокрема, Мелітополь, як очікують експерти, буде в центрі уваги українських військових під час контрнаступу. Просування на південь може дозволити Україні зруйнувати "сухопутний міст" між материковою Росією та незаконно окупованим Кримом. Відтак життєво важливі логістичні лінії постачання ворога. що ведуть до півострова, будуть перерізані, а українські війська отримають ліпші позиції для подальших наступів. Така кампанія допомогла б відсунути лінію фронту від таких місць, як Оріхів в Запорізькій області, що майже щодня зазнає обстрілів та повітряних бомбардувань з боку ворога. Наразі неподалік Оріхова українські танкісти відпрацьовують наступальні маневри з радянськими танками Т-64, готуючись розчищати захоплені росіянами землі.

Контрнаступ Сил оборони України - останні заяви влади

Раніше в травні президент Володимир Зеленський, коментуючи майбутній контрнаступ України, анонсував перші важливі кроки та наголосив, що українська держава дуже серйозно готується.

20 травня в Офісі президента розповіли, що контрнаступ України складатиметься з кількох етапів. Першим буде "буцання" з російськими окупантами.

23 травня керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна вже має необхідний мінімум озброєння, щоб розпочати контрнаступ.

25 травня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що контрнаступальні дії української армії вже тривають. Згодом він уточнив, що йдеться про знищення російських військ на різних напрямках.

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