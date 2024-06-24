Кількість піхоти ворога переважає, штурмують весь день.

Російські окупанти сьогодні весь день проводять масивні штурми, намагаючись захопити населений пункт Сокіл (Донецька область). Про це сказав боєць 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Чаус в ефірі телемарафону, розповідаючи про ситуацію на Покровському напрямку.

Він зазначив, що росіяни не зупиняються в своїх спробах взяти населені пункти Сокіл, Покровське і Новоселівка Перша.

"Сьогодні протягом всього дня росіяни стараються зайти в населений пункт Сокіл. Наші хлопці тримають позиції, але оскільки значно більша кількість піхоти знаходиться з того боку фронту, вони намагаються дотискати саме масивними штурмами", - розповів Чаус. Відео дня

За його словами, ці штурми більше піхотні, ніж механізовані.

"Тому що механізовані штурми ми розбиваємо – наїжджають на наші міни, працюють FPV- дрони. А під час піхотних штурмів вони намагаються розбігтися по території, залягти, зайняти позиції в будинках", - зазначив воїн.

При цьому він додав, що ситуація справді складна, але вона поки що стабільна.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, найпріоритетніший напрямок для окупантів - Покровський. Там відбувається велика кількість зіткнень щодня.

Військовий аналітик Сергій Згурець зазначає, що в районі Очеретиного противник намагається розширювати плацдарм у кількох напрямках. Робить спроби повністю захопити Новоолександрівку.

Він зауважив, що росіяни намагаються просуватись у бік траси Покровськ-Часів Яр.

Один із напрямів руху окупантів - від Новоолександрівки до Воздвиженки, бо це крайній населений пункт перед трасою Покровськ - Часів Яр.

Вас також можуть зацікавити новини: