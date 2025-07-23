Окупанти просунулись на кількох напрямках, - ISW

Підрозділи окупаційних військ продовжують штурмові дії на кількох ділянках фронту.

Російські окупанти просунулись на окремих ділянках фронту, зокрема на півночі Сумської області, у напрямку міста Лиман на Донеччині, а також у Покровському районі.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційно вдалося підтвердити просування росіян в районі населеного пункту Ворачине на півночі Сумщини. Водночас інформація про повний контроль над населеним пунктом наразі не підтверджена.

У напрямку Лиману ворог активізував наступальні дії. На цьому напрямку загарбники окупували Липове та просунулись на південний захід від нього.

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На Покровському напрямку зафіксовано наступальні дії противника біля населених пунктів Звирове, Піщане, Разине та поблизу Покровська. Аналітики стверджують, що Сили оборони продовжують утримувати ключові позиції та контролюють ситуацію.

Також ISW повідомляє про локальні просування російських військ поблизу Часового Яру та в районі Попового Яру. Водночас українські підрозділи також мали успіх на цьому напрямку, зокрема в околицях Диліївки.

На південному напрямку російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Малої Токмачки у Запорізькій області, стверджують аналітики. На Херсонщині окупанти вели штурмові дії, але просування не досягли.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська змогли просунутися біля низки населених пунктів на лінії бойового зіткнення. Зокрема, аналітики фіксують просування біля Новоторецького, Шевченка, Полтавки, а також у Вільному Полі, Андріївці та Поповому Яру у Донецькій області.

Перед цим окупанти мали успіх біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам’янського та Федорівки на Донеччині.

Тим часом на Запоріжжі українські війська змогли відновити кілька позицій в районі міста Оріхів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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