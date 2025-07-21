Окупанти просунулись у кількох точках фронту, - DeepState

Російські війська змогли просунутися біля низки населених пунктів на лінії бойового зіткнення. Зокрема, аналітики фіксують просування біля Новоторецького, Шевченка, Полтавки, а також у Вільному Полі, Андріївці та Поповому Яру у Донецькій області.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який стежить за актуальною ситуацію на фронті. Також зазначається, що у Кіндратівці на Сумщині тривають бої.
Фронт сьогодні - головні новини
Як повідомляв УНІАН, перед цим окупанти мали успіх біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам’янського та Федорівки на Донеччині.
Тим часом на Запоріжжі українські війська змогли відновити кілька позицій в районі міста Оріхів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Він також додав, що на південь України ворог перекинув новий полк, сформований у Чечні. Волошин каже, що новоприбулі сили мають поповнити втрати окупантів та допомогти їм на двох напрямках фронту.