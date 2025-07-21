Окупанти просунулись у кількох точках фронту, - DeepState

Водночас запеклі бої тривають у Сумській області, де росіяни намагаються прорватись до Кіндратівки.

Російські війська змогли просунутися біля низки населених пунктів на лінії бойового зіткнення. Зокрема, аналітики фіксують просування біля Новоторецького, Шевченка, Полтавки, а також у Вільному Полі, Андріївці та Поповому Яру у Донецькій області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який стежить за актуальною ситуацію на фронті. Також зазначається, що у Кіндратівці на Сумщині тривають бої.

Фронт сьогодні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, перед цим окупанти мали успіх біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам’янського та Федорівки на Донеччині.

Відео дня

Тим часом на Запоріжжі українські війська змогли відновити кілька позицій в районі міста Оріхів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він також додав, що на південь України ворог перекинув новий полк, сформований у Чечні. Волошин каже, що новоприбулі сили мають поповнити втрати окупантів та допомогти їм на двох напрямках фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: