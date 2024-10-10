Ворог просто нищить усе на своєму шляху, що і дає йому змогу просуватися далі.

Росіянам вдалося захопити кілька вулиць на околиці Торецька, використовуючи тактику випаленої землі. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, ворог раніше вже контролював частину вулиці Центральної і тепер захопив кілька сусідніх.

"Їм це вдалося, зруйнувавши та випаливши усі будинки та укриття на цих вулицях. Але противнику також не буде, де укриватися. Проте командування російської армії з втратами ніяк не рахується. Вони просто випалюють місто і далі штурмують малими групами", – наголосила речниця.

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За словами Бобовнікової, наразі у Торецьку вже немає жодного повністю цілого будинку.

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Як писав УНІАН, росіяни змогли пошкодити ЗРК Patriot під час обстрілу 9 жовтня. У Повітряних силах кажуть, що комплекс продовжує чергування, хоча й отримав певні пошкодження.

Також ми розповідали, що бійці Сил оборони справді отримують додаткові виплати за знищену російську техніку. Однак через бюрократію цей механізм працює не у всіх підрозділах.

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