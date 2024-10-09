Ситуація в місті дуже сильно змінюється буквально за лічені години.

У Торецьку окупанти продовжують просування в забудові по вулиці Центральній, в місті тривають важкі динамічні бої.

Про це в телеефірі повідомила речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. "Ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо", - деталізувала речниця і додала, що ситуація в місті дуже сильно змінюється буквально за лічені години.

Бобовнікова зазначила, що крім Торецька, окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ в районі Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку.

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Коментуючи тактику росіян, речниця зазначила, що загарбники застосовують малі групи і рідко використовують техніку.

"Вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3-5 чоловік, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - пояснила вона.

Також Бобовнікова додала, що проти ЗСУ воюють переважно кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія.

Ситуація в районі Торецька

Росія просувається до Торецька з серпня, захоплюючи село за селом за допомогою піхоти.

Вчора в Інституті з вивчення війни зауважили, що окупанти продовжують наступальні операції на північ від Торецька, в районі самого міста; і на південь від Торецька в районі Ню-Йорка, але жодних підтверджених змін на лінії фронту аналітики ISW не фіксують.

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