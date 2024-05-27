Мийку самообслуговування зруйновано, зайнялася пожежа.

Російська армія завдала ракетного удару по мийці самообслуговування на Миколаївщині, вже відомо про загиблих та поранених. Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що ракетного удару росіяни завдали вдень. Ціллю була автомийка в Снігурівці. "Двоє людей загинуло та п’ятеро постраждали в результаті російської атаки по місту Снігурівка на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області. Зокрема, вдень, в результаті ракетного удару по Снігурівці виникла пожежа кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування.

Наразі рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв. м. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, двоє з них – 17-річні дівчина та хлопець. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Роботи тривають.

За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, дівчина перебуває у важкому стані.

"Надважлива військова ціль - відкрита мийка. Раша - терористи", - наголосив посадовець.

Згодом він додав, що вже відомо про трьох загиблих та шістьох постраждалих.

Інші російські удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 травня російська терористична армія завдала ракетного удару по Одеській області. Влучання балістикою сталося у передмісті Одеси, на місці "прильоту" сталася пожежа, площа займання склала 8 тис. кв. метрів.

Була пошкоджена цивільна інфраструктура - руйнувань зазнали складські приміщення приватних підприємств харчової промисловості. Через атаку загинула людина, ще 8 осіб зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що влучання сталося у склади відомого українського бренда з замороженим м’ясом.

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