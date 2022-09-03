Внаслідок агресивних дій російських окупантів ніхто з українців не постраждав.

Сьогодні окупанти обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано майже 67 "прильотів" із САУ та мінометів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, у Білопільській громаді протягом дня було два обстріли території - усього 17 "прильотів" з міномету.

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Крім того, надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях Краснопільської громади - зафіксовано майже 50 "прильотів" із самохідних артилерійських установок та мінометів.

"Постраждалих немає, руйнування - інформація уточнюється", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, в результаті обстрілів Зеленодольська загинув 9-річний хлопчик. Ще 10 людей отримали поранення та були госпіталізовані. Стан більшості поранених лікарі оцінюють як тяжкий.

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП.

В Офісі президента заявили, що росіяни в Зеленодольську скоїли черговий теракт. Україна змусить відповідати за кожен злочин не тільки тих, хто віддавав накази та виконував їх, але і декілька поколінь росіян.

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