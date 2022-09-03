Вітер був у бік Росії, і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу.

Лісова пожежа, що почалася сьогодні на Сумщині від ворожих обстрілів, перекинулась на територію Росії.

Про це повідомив у Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що за день було три ворожі обстріли різних територій Краснопільщини - росіяни випустили півсотні мін та снарядів. Внаслідок одного з цих обстрілів загорівся ліс.

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"Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії, і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу", - написав Живицький.

За його даними, наразі на нашій території пожежі немає.

"Загалом, на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вдень Живицький повідомив, що після 10-ї години ранку росіяни відкрили вогонь по території Краснопільської громади зі ствольної артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілу почалася лісова пожежа.

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