В Офісі президента прокоментували обстріл російськими окупантами Дніпропетровщини, внаслідок якого загинула дитина.
За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, росіяни в Зеленодольську скоїли черговий теракт, через який загинув хлопчик.
"Росіяни - це злочинці та боягузи, які історично такими були завжди", - наголосив голова ОП.Відео дня
Єрмак підкреслив, що Україна змусить відповідати за кожен злочин не тільки тих, хто віддавав накази та виконував їх, але і декілька поколінь росіян.
"Злочини проти нашого народу не зійдуть їм з рук", - зауважив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, в результаті обстрілів Зеленодольська загинув 9-річний хлопчик.
Ще 10 людей отримали поранення та були госпіталізовані. Стан більшості поранених лікарі оцінюють як тяжкий.
За словами голови ОВА Валентина Резніченка, у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП.