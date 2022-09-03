Україна змусить відповідати за кожен злочин не тільки тих, хто віддавав накази та виконував їх, але і декілька поколінь росіян, наголосили на Банковій.

В Офісі президента прокоментували обстріл російськими окупантами Дніпропетровщини, внаслідок якого загинула дитина.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, росіяни в Зеленодольську скоїли черговий теракт, через який загинув хлопчик.

"Росіяни - це злочинці та боягузи, які історично такими були завжди", - наголосив голова ОП. Відео дня

Єрмак підкреслив, що Україна змусить відповідати за кожен злочин не тільки тих, хто віддавав накази та виконував їх, але і декілька поколінь росіян.

"Злочини проти нашого народу не зійдуть їм з рук", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, в результаті обстрілів Зеленодольська загинув 9-річний хлопчик.

Ще 10 людей отримали поранення та були госпіталізовані. Стан більшості поранених лікарі оцінюють як тяжкий.

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП.

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