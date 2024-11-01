Він додав, що на Дніпрі в Херсонській області ворог невеликими піхотними групами у складі 5-10 осіб проводить розвідку боєм.

Окупанти перекинули на Кінбурнську та Тендрівську коси (Миколаївщина, Херсонщина) швидкісні катери, щоб не допустити форсування Дніпра підрозділами ЗСУ.

Про це в етері FREEДОМ розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на Кінбурнську та Тендрівську коси противник перекинув із Севастополя батарею річкових швидкісних катерів. "Він їх застосовує для того, щоб покращити оборону саме цих регіонів", - наголосив Волошин.

Він пояснив, що росіяни побоюються можливого наступу Сил оборони, зокрема форсування Дніпра. "Противник боїться, що ми форсуємо Дніпро і візьмемо під контроль коси, організуємо там плацдарм для подальшого наступу", - розповів військовий.

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Він додав, що на Дніпрі в Херсонській області ворог невеликими піхотними групами у складі 5-10 осіб проводить розвідку боєм.

"Вони хочуть захопити невеликі плацдарми, щоб відтягнути туди якнайбільше наших сил, і погрожувати звідти (з островів, які ворог хоче захопити – УНІАН) нашим населеним пунктам, які розміщені на правому березі Дніпра. Вони й зараз постійно атакують той же Херсон із повітря, але при захопленні плацдармів обстріли посиляться. Це тактика тероризму проти мирного населення", - наголосив військовий.

Ситуація навколо Кінбурнської коси

Окупована росіянами Кінбурнська коса (Миколаївщина) є важливою локацією, за яку ворог чіпляється з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а наразі почав там накопичувати сили. На думку військових Кінбурнську косу треба звільнити, але наразі не можна казати, коли це буде. Якщо косу звільнити, буде шанс, що запрацює Миколаївський порт і долучиться до портів Великої Одеси. Коса дуже цінна для ворога, бо дозволяє обстрілювати Куцурубську, Очаківську громади Миколаївщини та тримати під напругою північно-західну частину Чорного моря.

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