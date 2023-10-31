Водночас, українські військові відбивають ворожі атаки та утримують позиції.

Впродовж доби російські терористичні війська продовжували спроби штурмів одразу на кількох напрямках. Зокрема, ворог не відмовляється від планів оточити Авдіївку, однак ЗСУ утримують позиції та не дають росіянам просуватися.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни у прикордонних районах продовжують зберігати свою військову присутність. Там загарбники проводять активну диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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Водночас, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися вести штурм в районі населеного пункту Синьківка Харківської області - там ЗСУ відбили дві атаки противника.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Тут українські захисники та захисниці відбили три атаки росіян. Також оборонці України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, де завдають ворогу значних втрат та закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, однак Сили оборони України стійко утримують позиції та завдаючи росіянам значних втрат. Зокрема, безуспішними були наступальні дії ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де ЗСУ відбили понад 5 атак противника.

На Мар’їнському напрямку терористичні війська РФ вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак занарбників.

Крім того, на Шахтарському та Запорізькому напрямках українські війська відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, де завдають окупаційним військам втрат в живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. А на Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та б’ють по тилах росіян.

Ситуація на фронті станом на 31 жовтня 2023 - головні новини

За даними українських військових, а також іноземних військових аналітиків, росіяни кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки загони піхоти без підтримки артилерії та важкої техніки і без спорядження. Зокрема, ЗСУ вдається за лічені дні знищувати їхній особовий склад на 40-70%. Йдеться про штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно із штрафників та в'язнів.

Водночас, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку українським військовим вдалося збити вже шість російських літаків. Зокрема, 29 жовтня ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-35.

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