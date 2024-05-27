Зокрема, знищено 81 ворожий танк.

Протягом минулого тижня, з 20 травня по 26 травня, Сили оборони України завдали російським окупантам чималих втрат.

Зокрема, ворожі втрати в особовому складі становлять 8650 загарбників. Про це повідомляє Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

Ворог зазнав і чималих втрат у техніці. Знищено 81 танк, 153 бойові броньовані машини та 244 артилерійські установки російських окупаційних військ.

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Водночас ворожі втрати в БПЛА оперативно-тактичного рівня оцінюються на рівні 231 дрона.

У Міноборони також опублікували інфографіку з показниками втрат РФ в Україні за останні кілька тижнів:

Втрати Росії в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц днями заявив, що російська армія щомісяця може втрачати в Україні близько 24 тисяч своїх солдатів. При цьому він додав, що Путін несе відповідальність за загибель українських військових та цивільних.

Варто зазначити, що за офіційними даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворожі втрати в особовому складі сягнули 502 340 осіб. Тільки за минулу добу до статистики додалися понад 1100 окупантів.

Щодо втрат РФ у техніці, то українські військові за понад 2 роки повномасштабної війни знищили 7671 танк, 14818 бойових машин, 357 літаків, понад 300 гелікоптерів та тисячі одиниць іншого озброєння противника.

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