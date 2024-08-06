Горить важка й легка автомобільна техніка російських окупантів, їхні комплекси спостереження "Муром", ангари й цехи.

Методична робота українських захисників зі знищення російських окупантів на передовій триває. Головне управління розвідки Міністерства оборони показало кадри ураження на фронті ворожих цілей fpv-дронами. Відповідне відео розвідка опублікувала в Telegram.

"Працює група Партизана 9 департаменту ГУР МО України ― їхні дрони-камікадзе з’являються у найпотрібніших і найнеочікуваніших для ворога місцях. Горить важка й легка автомобільна техніка російських окупантів, їхні комплекси спостереження "Муром", ангари й цехи, які росіяни використовують для військової логістики, а також польові укріплення ворога", - йдеться у коментарі до відео.

В ГУР наголосили, що перебування загарбників на нашій землі повинно бути нестерпним.

Війна в Україні - ураження російських об'єктів

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовск" у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками - поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Крім того, було повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння - від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Наприкінці липня в результаті операції ГУР уражено три російських вертольоти на території РФ. Зокрема, мова йде про Мі-8, Мі-28 та Ка-226.

Так, на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226. Внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому "Кряж" у місті Самара.

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