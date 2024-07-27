Вертольоти були уражені внаслідок диверсійних заходів ГУР.

В результаті операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони уражено три російських вертольоти на території РФ. Зокрема, мова йде про Мі-8, Мі-28 та Ка-226.

Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбі. Так, близько третьої години ночі на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томіліно, Московська обл., РФ) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Також, за словами співрозмовника у розвідці, внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому "Кряж" у місті Самара.

АТ "НЦВ Миль и Камов" - це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів. Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

"Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення РФ", - заявило джерело.

Удари по цілях на території РФ

В ніч на 27 липня та вранці внаслідок операції Головного управління розвідки були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Варто зазначити, що ааеродром "Оленья" розташований від українського кордону на відстані близько 1800 км.

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