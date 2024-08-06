Вибухи лунали у районах Суджа, Кореневе, Льговський, Білівський, Курчатовський і Жовтневий.

У Курській області Росії цієї ночі пролунали потужні вибухи в кількох населених пунктах. В регіоні працювали сили і засоби ППО.

Як повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смірнов, гучно було в таких районах: Суджа, Кореневе, Льговський, Білівський, Курчатовський і Жовтневий.

Місцева влада спочатку двічі оголошувала ракетну небезпеку, а потім - про дронову атаку, та про роботу ППО. Смірнов заявив, що було збито 26 українських ударних дронів.

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Атаки на РФ

Україна регулярно атакує військову та енергетичну інфраструктуру країни-агресорки.

Наприкінці липня сталась одна з рекордних атак - ЗСУ уразили російський аеродром "Оленья", який розташований на відстані 1800 км від України у Мурманській області. У ГУР заявили, що ці удари були дуже чутливі для росіян.

"Справді, для ворога це дуже чутливі удари. І враховуючи, що так швидко борти були забрані на ремонтні роботи, – це власне були працюючі борти, які безпосередньо були задіяні в нанесенні ударів по Україні. Це добрі новини для нашої країни", - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Одна з останніх атак відбулась у ніч на 3 серпня. Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Було зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.

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