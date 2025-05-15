Кремль перевів свою агресію проти української держави у війну на виснаження.

Російська Федерація, попри дипломатичні заклики, продовжує вести агресивну війну проти України. Зараз активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 кілометрів.

Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. За його словами, Кремль перевів свою агресію проти української держави у війну на виснаження.

"[Ворог] застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", – йдеться в заяві Сирського.

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Зазначається, що він долучився до засідання Ради Україна–НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів. Сирський взяв участь у заході у режимі відеоконференцзвʼязку.

Війна в Україні: це варто знати

Росія розпочала наступ на Сумщині. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наступальні дії противника було розпочато на всіх напрямках.

На півдні війська РФ рвуться до адмінкордону трьох областей – Запорізької, Дніпропетровської та Донецької. Про це сказав речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Ворог намагається вклинитися в лінію української оборони поблизу таких населених пунктів: Вільне Поле, Новосілка, Привільне та Зелене Поле.

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