Зеленський зазначив, що наступальні дії було розпочато на всіх напрямках.

Російські окупанти вже кілька місяців ведуть наступальні дії по всій лінії фронту, включно із Сумським напрямком. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.

Український лідер зазначив, що загалом на північному прикордонні з Україною було зосереджено 67 тисяч російських солдатів. Він підкреслив, що саме Сумський напрямок став головним для окупантів.

"Якщо чесно, наступальні дії були розпочаті на всіх напрямках. А головним напрямком був саме Сумський. Там було зосереджено 67 тисяч російських військових. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. І це вже відбувається кілька місяців", - сказав Зеленський.

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Раніше президент України говорив про те, що Росії не вистачить 30-денного перемир'я, щоб повністю відновити сили і підготуватися до наступальної кампанії. Він вважає, що 30-денне припинення вогню - це більше про деескалацію і про можливість відкрити діалог.

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Раніше в Міноборони РФ заявляли про захоплення населеного пункту Торське в Донецькій області. Проте аналітики DeepState спростували цю інформацію.

Крім того, у CNN з посиланням на двох американських офіційних осіб повідомляли, що Росія накопичує сили на передовій в Україні для можливого нового наступу, спрямованого на захоплення більшої частини території. Одне з джерел зазначило, що російські командири "прагнуть сформувати більшу силу".

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