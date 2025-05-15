Російські окупанти вже кілька місяців ведуть наступальні дії по всій лінії фронту, включно із Сумським напрямком. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.
Український лідер зазначив, що загалом на північному прикордонні з Україною було зосереджено 67 тисяч російських солдатів. Він підкреслив, що саме Сумський напрямок став головним для окупантів.
"Якщо чесно, наступальні дії були розпочаті на всіх напрямках. А головним напрямком був саме Сумський. Там було зосереджено 67 тисяч російських військових. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. І це вже відбувається кілька місяців", - сказав Зеленський.
Раніше президент України говорив про те, що Росії не вистачить 30-денного перемир'я, щоб повністю відновити сили і підготуватися до наступальної кампанії. Він вважає, що 30-денне припинення вогню - це більше про деескалацію і про можливість відкрити діалог.
Війна в Україні - останні новини
Раніше в Міноборони РФ заявляли про захоплення населеного пункту Торське в Донецькій області. Проте аналітики DeepState спростували цю інформацію.
Крім того, у CNN з посиланням на двох американських офіційних осіб повідомляли, що Росія накопичує сили на передовій в Україні для можливого нового наступу, спрямованого на захоплення більшої частини території. Одне з джерел зазначило, що російські командири "прагнуть сформувати більшу силу".