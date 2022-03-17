В Одесі на пляжі вибухнула міна.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
"На одному з пляжів Одеси стався вибух міни. На щастя, ніхто не постраждав", - сказав Марченко. Яка міна вибухнула і з якої причини - не уточнюється.
Також Марченко повідомив, що сьогодні обстановка в регіоні була спокійною, день пройшов без ворожих обстрілів. Тим не менш противник все ще має намір здійснити висадку морського десанту, але переміщення ворожих кораблів здійснюється, в основному, для залякування мирного населення.
Марченко зазначив, що він упевнений в силі нашої оборони.
Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого увірвалася в Україну. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Одесу.
13 березня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов попереджав, що окупанти готуються до здійснення висадки десанту в Одесі та області.