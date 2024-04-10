Сили ППО збили більшість ворожих БПЛА.

Російські окупаційні війська у ніч на 10 квітня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед".

"Вночі, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу Shahed", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що сили та засоби протиповітряної оборони України змогли знищити 14 БПЛА.

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У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що росіяни запускали з окупованого Криму не тільки дрони, а й дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну "Іскандер-М".

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20:00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу", - написав командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук.

Атака на Одесу - як це було

Одесу у 80-річну річницю визволення міста від фашистів російська армія атакує ракетами. У місті з ранку пролунали потужні вибухи. Це сталося під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, о 5.29 Сили оборони півдня України заявили, що зафіксовано рух ракети з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Через деякий час після відбою, о 6.23, знов повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також вночі повідомлялося про рух ударних БпЛА з Чорного моря – очільник Одеської ОВА Олег Кіпер просив населення не покидати укриття.

"На світанку російські терористичні війська атакували Одещину ракетами, застосували й балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників "сакральні нелюди" вдарили по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про 2 постраждалих працівників транспортного підприємства", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Зазначається, що пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок.

Посилення безпеки в Одесі

Оскільки сьогодні 80 річниця визволення Одеси від фашистських загарбників, правоохоронці попередили про посилені заходи безпеки - патрулювання вулиць, громадських та пам’ятних місць, присвячені Другій світовій війні.

Зокрема, меморіали на честь визволителів Одеси та прилегла до них територія перевірені працівниками управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області на наявність вибухових пристроїв та речовин. Після цього вхід до них здійснюватиметься через пропускні пункти, аби не допустити осіб з речами й предметами, які можуть спричинити шкоду життю та здоров’ю громадян.

Також обмежено рух громадського транспорту біля Алеї Слави. Зокрема, з 6-ї до 20-ї години 10 квітня перенесені кінцеві зупинки міських автобусних маршрутів загального користування № 203 та 233 з центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка в район перетину Лідерсовського бульвару та вулиці Базарної (кінцева зупинка тролейбусного маршруту № 3.

"Ймовірність завдання повітряних ударів у знакову для одеситів дату теж висока. Тому у цей історичний день, віддаючи шану подвигу Героям, які боронили рідну землю від нацистських окупантів, закликаємо не втрачати пильність, дотримуватися заходів безпеки, уникати скупчень біля пам’ятних місць і реагувати на сигнали повітряної тривоги", - наголосив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Денис Захарченко.

Також він закликав з розумінням поставитися до превентивних заходів, що будуть вжиті поліцейськими.

Також вночі ворог атакував південь України черговими хвилями ударних дронів. Під прицілом агресора знов енергетична інфраструктура 14 дронів було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 12 на Миколаївщині, 2 - на Одещині.

На жаль, на Миколаївщині ворог поцілив по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, вогнеборці її локалізували. Робота триває. Наслідки уточнюються. Також уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь ліквідовано, постраждалих немає.

Війна в Україні - атаки дронів

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 квітня війська РФ спрямували декілька хвиль ударних дронів типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Військові повідомляли, що під прицілом опинилася критична інфраструктура.

В операційній зоні Сил оборони протиповітряна оборона уразила 9 цілей: одну на Одещині, дві - на Херсонщині та по 3 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині.

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