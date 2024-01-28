В акваторії залишається вісім "Калібрів".

У Чорному морі змінилася обстановка, два з чотирьох ракетоносіїв російська армія прибрала з акваторії.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у Чорному морі ворог залишив на бойовому чергуванні вісім кораблів. Зазначається, що наразі два надводних ракетоносії РФ заведено в пункти базування.

"Два підводних човни, спорядження яких - до восьми ракет типу "Калібр", продовжують підтримувати рівень ракетної небезпеки на позначці "дуже високий". До сигналів повітряної тривоги будьте уважними, оперативно переходьте в укриття!", - наголошують військові.

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Ракетна небезпека

Як повідомляв УНІАН, у суботу вранці українські військові попередили про надзвичайно високий рівень ракетної загрози – російські загарбники вивели у Чорне море чотири ракетоносії. В акваторії корабельне угруповання противника зросло до 7 одиниць, зокрема, шляхом збільшення присутності ракетоносіїв. На бойовому чергуванні було два надводних та два підводних ракетоносії - до малого ракетного катера додався фрегат та сумарний залп "Калібрів" склав 22 одиниць.

Напередодні, 26 січня, у Чорному морі на чергуванні перебувало чотири кораблі російські кораблі – два підводних ракетоносії та малий ракетний катер. Їхнє спорядження було 16 ракет типу "Калібр".

Останні кілька тижнів російські окупаційні війська не застосовували для атак по Україні ракети "Калібр", хоча раніше їх використовували значно частіше. Однак експерти попереджають, що розслаблятися не варта.

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