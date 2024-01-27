Гуменюк зауважила, що ворог уже давно не вдавався до застосування цих ракет для атак по українських містах.

Російські окупаційні війська тримають в акваторії Чорного моря одразу чотири ракетоносії. Про це повідомила керівниця прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі в Чорному морі ракетно-ударне угруповання складається з чотирьох ракетоносіїв – це два підводних і два надводних. 24 "Калібри" в такому випадку можу бути готові до застосування. І це дуже високий ризик ракетної небезпеки і загрози з акваторії моря", – наголосила вона в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Вона зауважила, що ворог уже давно не вдавався до застосування цих ракет для атак по Україні.

Відео дня

"З огляду на те, що вже давно ворог не використовував "Калібри", і навіть враховуючи ті складнощі, які в них є з забезпеченням подальшої логістики і обслуговування, вони все ж таки здатні вдатися до використання. І тому цю небезпеку скидати з рахунку не можна", – констатувала Гуменюк.

"Пауза" в застосуванні Калібрів: думка експерта

Останні кілька тижнів російські окупаційні війська не застосовували для атак по Україні ракети "Калібр", хоча раніше їх використовували значно частіше. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошує, що це не привід розслаблятися.

"Пауза" в ударах "Калібрами" не є свідченням того, що в росіян ці ракети закінчилися або не виробляються. За словами експерта, з 25 вересня 2023 по 25 січня 2024 у росіян накопичення крилатих ракет морського базування "Калібр" тільки за рахунок виробничих потужностей може становити більше 240 одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: