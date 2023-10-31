Зокрема, підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 8 артилерійських засобів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також було завдано два удари по зенітно-ракетних комплексах противника та ще одного – по ворожому пункту управління.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 ударних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 8 артилерійських засобів, а також район зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки.

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Водночас російські окупанти завдали 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню не тільки по позиціях наших військ, а й по населених пунктах.

"Сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення", – повідомляє Генштаб.

Війна в Україні: ситуація на фронті

На півдні України ситуація залишається напруженою, ворог несе втрати, але продовжує бомбардувати мирне населення. Пресслужба Сил оборони півдня України повідомила, що за минулу добу ліквідовано 52 окупанти. Знищено ворожий танк, вісім гармат, шість одиниць автобронетехніки, два ударні дрони "Ланцет", FPV-дрон та спостережний пункт. Також знищено катер та човен загарбників.

Протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 45 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів, де зруйновано та пошкоджено близько сорока будинків. Внаслідок авіаційних ударів та артилерійських обстрілів загинула цивільна людина, 17 поранено.

Водночас на сході України тривають запеклі бої в районі Авдіївки. Ворог не полишає спроб оточити місто. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зауважив, що нова – вже третя – хвиля наступу на Авдіївку з боку окупантів буде потужнішою, оскільки росіяни роблять висновки.

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